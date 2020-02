Gemist? Met pepperspray bespoten boer krijgt steun en reizigers houden van station Klarenbeek

Jouw regionieuws

‘Veluwewet’ tegen verpaupering - Vakantieparken zijn straks verplicht bij te dragen aan gezamenlijk onderhoud. Dat moet verpaupering van de parken tegengaan. Het is onderdeel van de ‘Veluwewet’ die ook wordt ingezet om ‘foute’ grondhandel en criminele witwaspraktijken rond bungalowparken een halt toe te roepen.

Station Klarenbeek hoog gewaardeerd - Uit reizigersonderzoek van de NS en ProRail blijkt dat Klarenbeek één van de best gewaardeerde stations is van Nederland en dat van ’t Harde één van de minst gewaardeerde. Best raar, want op het eerste oog lijken de stations een tweeling.

Energienota hoger door warmtepomp - Het Nederlandse elektriciteitsnetwerk is veel te zwak voor de hausse aan elektrische auto’s en warmtepompen die eraan komt. Netbeheerders zeggen dat ze miljarden moeten investeren en sluiten niet uit dat de energierekening met tientallen euro’s stijgt.

Boer met pepperspray bespoten - Hij kent hem niet eens. Toch is Cas Tuyn uit Weert een petitie gestart voor Bram Verheul. Hij springt in de bres voor de 19-jarige boer uit Loenen, omdat die in zijn ogen onrechtvaardig is behandeld door de politie. Verheul werd woensdag rond 04.00 uur op de A50 bij Teuge aangehouden. Hij reed met zijn tractor op de snelweg, terwijl in de aanloop naar het boerenprotest was aangegeven dat dat niet mocht.

Verdacht pakketje in Lelystad - Het verdachte pakketje dat de politie in Lelystad heeft onderzocht bij de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek blijkt een toegangspas in een envelop te zijn. Dat heeft de politie Flevoland via Twitter bevestigd. Aan het begin van de middag liet de politie weten dat er een verdacht pakketje was gevonden aan de Visarenddreef in Lelystad.

