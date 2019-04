Gemist? Miljoenenschade door nep-bier uit Nijkerk en lagere subsidie nekt evenement Deventer

Zieke klanten en muizenkeu­tels: Nijverdal­se Chinees de Gouden Riksja maakte er een puinhoop van

19:23 Er was van alles mis bij de Gouden Riksja. Het leidde ertoe dat de NVWA het pand in 2017 sloot. Het Chinese restaurant kreeg daarmee de twijfelachtige eer de enige te zijn in onze regio. Dat werd dinsdag bekend. Een dag later is de zaak failliet.