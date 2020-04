Gemist? ‘Nepagenten’ overvallen woonboerderij in Schalkhaar en er komen meer verkeershufters

Verkeershufter rukt op in coronatijd - De politie is in Oost-Nederland razend druk met ‘coronacrossers’; weggebruikers die op lege wegen het gaspedaal veel te diep indrukken. Het aantal rijbewijzen dat is ingenomen, is de laatste weken verdrievoudigd, terwijl het aantal controles ongeveer gelijk bleef.

Overval op woonboerderij Schalkhaar - Bewoners van een woonboerderij aan de Slinkmansweg in Schalkhaar zijn vannacht opgeschrikt door een woningoverval. Volgens de politie zijn er vier daders en is er mogelijk een vuurwapen gebruikt. De bewoners werden door de daders gekneveld. Dat bevestigt de politie. Opmerkelijk is dat de vier daders gehuld waren in op ‘politie-uniform gelijkende kleding’.

Volkert van der Graaf wint opnieuw rechtszaak - De Staat moet Volkert van der Graaf vanwege een ‘vormfout’ ruim 2.800 euro aan proceskosten en een dwangsom betalen. De minister vergat een handtekening te zetten, waardoor de Apeldoorner de rechtszaak bij de Raad van State won.

‘Het is crisistijd, geen winkeltijd’ - Zijn strengere maatregelen nodig om drukte in binnensteden aan te pakken? De Apeldoornse burgemeester Ton Heerts opperde het maandag, maar komt nog niet met concrete plannen. In Zwolle en Deventer is de situatie vooralsnog behapbaar. ,,Maar het is wel crisistijd, geen winkeltijd.”

Ook dit najaar geen IJsselloop - De IJsselloop ging eerder deze maand niet door vanwege de uitbraak van het coronavirus, maar de organisatie had lange tijd de hoop dat het grootste sportieve evenement van Deventer later dit jaar alsnog zou plaatsvinden. Door dat plan is nu een streep gezet. De vijftiende editie wordt volgend jaar pas gelopen.

