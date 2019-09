Gemist? Niet bang na aanslag in Zwolle en boeren in protest naar Den Haag

AZ trakteert ongekend zwak Feyenoord op nieuwe dreun

22:13 Feyenoord is de aansluiting met de bovenste clubs in de eredivisie al snel kwijtgeraakt. De Rotterdammers gingen donderdag voor eigen publiek pijnlijk onderuit tegen AZ: 0-3. Voor Feyenoord betekende het, na twee zeges en vier keer een gelijkspel, de eerste nederlaag dit seizoen in de eredivisie. Feyenoord heeft nu al zeven punten minder dan Ajax en PSV en ook het gat met nummer drie AZ is gegroeid tot zes punten.