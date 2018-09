Gemist? Ongeval met grasmaaier en aanhouding voor dood van vrouw

PLUSOV - Er gaat veel meer mis bij het leerlingenvervoer van PlusOV dan de gemeenten veronderstellen. Volgens officiële cijfers werden dit schooljaar in totaal vijf kinderen niet opgehaald. Uit meldingen van ouders aan de Stentor blijkt echter dat veel meer kinderen voor niets stonden te wachten.

LICHAAM - Politieonderzoek heeft duidelijk gemaakt dat de overleden persoon die is aangetroffen in Apeldoorn niet door een misdrijf om het leven is gekomen. Dat is de enige informatie die de politie kan geven, meldt een woordvoerder.

GASVELD - De Raad van State heeft vandaag met een spoeduitspraak de weg vrij gemaakt voor het in gebruik nemen van het tweede gasveld in Eesveen, in Overijssel.

AANHOUDING - Een 58-jarige man uit Apeldoorn is vanmorgen aangehouden voor mogelijke betrokkenheid bij de dood van zijn 53-jarige vrouw. De vrouw is op 4 juli dood aangetroffen in haar woning aan de Bronsgietersdonk.

ONTSNAPPING - Het Openbaar Ministerie (OM) heeft woensdag tegen negen mannen gevangenisstraffen van drie tot negen jaar cel geëist vanwege een spectaculaire bevrijdingspoging met een helikopter uit Lelystad. De mannen zouden topcrimineel Benaouf A. willen bevrijden uit de gevangenis van Roermond.

ONGELUK - Een 38-jarige man uit Harderwijk is om het leven gekomen bij een verkeersongeluk aan de Gooiseweg in Zeewolde. Door nog onbekende oorzaak raakte de bestuurder met zijn bedrijfsbusje te water.

GRASMAAIER - Een 29-jarige Kampenaar is aangehouden door de politie in verband met een ernstig ongeval op een grasveld in Kampen, waarbij vanochtend een 6-jarig kind zwaar gewond raakte. De man bestuurde een zitmaaier en was aan het werk voor de gemeente.

IS BRUID - IS-bruid Xaviera S. uit Apeldoorn moet nog zeker tot 6 november in Turkije achter tralies blijven. Dat heeft de rechtbank in de oostelijke Turkse stad Sanliurfa vandaag besloten.

