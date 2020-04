Gemist? Onrust over bezoek in zorgcentrum Kampen en twee automobilisten verongelukken

Zomervakantie mogelijk korter - Als leerlingen ook na de meivakantie niet naar school kunnen door de coronacrisis, moeten er voor kinderen die thuis niet kunnen leren zomerscholen worden opgezet. Ook moet mogelijk voor alle leerlingen een deel van de zomervakantie eraan geloven.

Natuurmonumenten vraagt parkeergeld - Met de auto naar landgoed Hackfort in Vorden voor een wandeling in de groenrijke omgeving? Dan moet je vanaf de zomer de knip trekken. Het landgoed is de eerste maar niet de laatste locatie waar Natuurmonumenten een parkeerbijdrage zal vragen voor het landgoed.

Woede om bezoek in zorgcentrum - Overal in het land zitten de verzorgingstehuizen op slot. Alleen lopen door de hoofdingang van woon-zorgcentrum Margaretha in Kampen nog steeds mensen, soms in groepjes, in en uit. Het zijn bezoekers van particuliere huurders, die het gebouw delen met ouderen in het verzorgingstehuis, waar het coronavirus al zijn tol eiste. „Ik woon momenteel op één van de onveiligste plekken”, zegt Erik van den Belt (48), een bewoner met een zwakke gezondheid, die bang is besmet te worden.

Sterfte in verpleeghuizen bijna verdubbeld - De sterfte onder bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen, instellingen voor geestelijke gezondheidszorg en gehandicapten, gevangenissen en asielzoekerscentra is bijna verdubbeld. In instellingen was in week 14 (30 maart tot en met 5 april) de sterfte bijna twee keer hoger dan in een gemiddelde week in de eerste tien weken van 2020. Dat melden het CBS en het RIVM op basis van de voorlopige sterftecijfers per week.

Dodelijke ongelukken - Bij een ernstig ongeluk bij Eerbeek vanmorgen, is een man overleden. Hij reed met zijn auto met hoge snelheid frontaal tegen een boom en bezweek ter plaatse aan zijn verwondingen. En een 51-jarige automobilist uit Zwolle kwam vanmiddag bij een verkeersongeval op de Rijksstraatweg net ten noorden van Wijhe om het leven. Dat heeft de politie vanavond via Twitter bekendgemaakt.

