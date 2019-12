Gemist? Opnieuw autobrand in Deventer en hardere aanpak illegale zendamateurs

FNV: Meer jeugdzorginstellingen vallen om - De Hoenderloo Groep is niet de laatste jeugdzorginstelling die de deuren sluit. De komende tijd zullen er nog meer omvallen. Dat stelt vakbond FNV. ,,Het is schokkend dat de Hoenderloo Groep dicht gaat”, zegt FNV-bestuurder Maaike van der Aar. ,,Vorige week viel het doek al voor de Brabantse jeugdzorgreus Juzt. Maar een verrassing is het niet.’’

Opnieuw autobrand in Deventer - Op de Hoge Rij in Deventer is vannacht de dertiende auto in bijna drie maanden tijd in brand gestoken. Na 3 weekenden ‘rust’ sinds de laatste brand - toen gingen er 3 auto’s in één weekend in vlammen op- was het vannacht weer raak. De galerij van de bovengelegen flats stond volledig vol rook, maar de huizen hoefden niet ontruimd te worden.

Hardere aanpak Illegale zendamateurs - Strengere juridische maatregelen, vaker hoge boetes. Het Agentschap Telecom wil illegale zendamateurs harder aanpakken. Niet alleen voor het ‘vervuilen’ van de ether, ook voor verzet bij invallen. „De sfeer is grimmiger geworden.” Etherpiraten in Twente en de Achterhoek, van oudsher regio’s met veel geheime zenders, kunnen hun borst natmaken.

Man (39) uit Dalfsen overleden na ongeluk - Een automobilist die gisteravond in een sloot belandde naast de Nieuwendijk in Zwolle, is aan zijn verwondingen overleden. Het gaat om een 39-jarige Dalfsenaar. De schok is groot bij bouwbedrijf Van Pijkeren uit Dalfsen waar de man ruim 20 jaar werkte.

Zoektocht in IJssel naar ‘mogelijke drenkeling’ - De massale zoektocht naar een mogelijke drenkeling op de IJssel is gestaakt. De politie beraadt zich nu of een gerichte zoekactie meer helderheid kan brengen. Hulpdiensten rukten woensdagochtend massaal uit voor de melding van ‘man overboord’ op de IJssel tussen Zwolle en Hattem.

