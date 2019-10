Gemist? Oud-zwemprof dupeert sportfanaten en Kampen heeft de leukste juf van Nederland

Overleden persoon in Deventer stadhuis - Een 62-jarige Deventenaar is vrijdagochtend dood aangetroffen in het stadhuis van Deventer. De exacte doodsoorzaak is nog onbekend, maar een misdrijf wordt uitgesloten. De man werkte op de afdeling team Beleid, liet burgemeester Ron König vrijdagochtend weten. ,,De verslagenheid en het verdriet is groot, het was een zeer geliefde medewerker die ook buiten het stadhuis veel voor Deventer heeft betekend’’, zegt hij.

Oud-zwemprof dupeert sportfanaten - Tientallen gedupeerden eisen geld van Europees Kampioen openwaterzwemmen Alexander Hulleman. De oud-Steenwijker die sportreizen organiseert met een bedrijf in Zwolle zou volgens tv-programma Opgelicht?! al 90.000 euro aan schulden hebben gemaakt. Zijn meerdaagse sportevenement komend weekend in Steenwijk en de Weerribben is intussen afgeblazen.

Rebellerende burgemeester van Steenwijkerland - De stikstofuitspraak zorgt bij steeds meer gemeenten voor een bestuurlijke spagaat. Weegt het milieu zwaarder of toch de veiligheid van de inwoners? Burgemeester Rob Bats van de gemeente Steenwijkerland kiest voor het laatste. Hij wil zo snel mogelijk gammele bruggen vervangen en negeert daarmee willens en wetens de stikstofuitspraak. Kan dat maar zo?

Hanneke uit Kampen is leukste juf - Juf Hanneke Lamberts van de Dr. H. Bouwmanschool in Kampen is uitgeroepen tot de leukste juf van Nederland 2019: ,,Je geeft gewoon een stukje liefde en dat wordt gezien.’’ Rond 5 oktober, op de Dag van de Leraar, wordt al een aantal jaren de leukste of liefste juf of meester verkozen.

Zo komt Sinterklaas het land binnen - De route die Sinterklaas tijdens de landelijke intocht in Apeldoorn aflegt is bekend. De goedheiligman gaat na zijn aankomst op het station over de Hoofdstraat richting het Raadhuisplein. Daar is een Pepernotenfeest.

