Gemist? Overvallers De Krim sloegen mogelijk eerder toe en filmen porno kijkende docent niet onbestraft

Overval De Krim - Er is mogelijk een link tussen de brute woningoverval op een bejaarde vrouw in De Krim in december vorig jaar en een soortgelijke overval op twee ouderen in het Drentse Hollandscheveld in 2015. Dat maakte de politie bekend tijdens een uitzending van Opsporing Verzocht. De politie sluit niet uit dat er een verband is met een soortgelijke woningoverval jaren eerder; in 2015 in Hollandscheveld.

Provincie doet aangifte - De provincie Gelderland doet aangifte van het lekken van de kandidaten voor de functie van nieuwe Commissaris van de Koning. Eerder uitgebreid feitenonderzoek door de provincie zelf heeft namelijk niets opgeleverd.

Straf voor leerling - De leerling die op het Staring College een docent filmde terwijl hij porno keek in de klas, wordt gestraft. De school heeft de strafmaat nog niet bepaald. Het onderzoek naar het incident is nog niet afgerond. Op het Staring College gelden duidelijke afspraken over het gebruik van smartphones: video’s maken in de klas is verboden. De leerling die de ‘pornodocent’ filmde, handelde in strijd met het gedragsprotocol van de school, stelt bestuurder Nico Wooink.

Moeilijke dag visserij - Dit wordt een moeilijke dag voor de Nederlandse visserij. Dat zei minister Carola Schouten woensdag tegen vissers op Urk. De verwachting is dat Europa de pulsvisserij gaat verbieden. Vooral op Urk is hierin veel geïnvesteerd.

Verleidster Armanda ‘deed het voor een goed doel’ - Armanda de Vries, 22 jaar, uit Zwolle is een van de verleidsters in het programma Temptation Island dat donderdag begint. De zonnestudiomedewerkster kijkt heel positief terug op haar exotische avontuur. ,,Tuurlijk waren er ups en downs, maar het was best wel kicken!’’

