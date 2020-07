Gemist? Politie betrapt feestgangers onder A1 en twee horecazaken in Deventer dicht na corona-controle

Politie stopt illegaal feest onder A1 - De politie in Deventer heeft vannacht een einde gemaakt aan een illegaal feest onder de A1-brug in Deventer. Het ging om een feest in de buitenlucht waar meer dan 150 personen aanwezig waren, laat politiewoordvoerder Anne Coenen weten. Vannacht werd het feest gehouden op een locatie langs het fietspad tussen Deventer en Epse.

Twee horecazaken Deventer dicht na controle - Twee horecazaken in Deventer hebben dit weekeinde besloten de deuren te sluiten na een controle op de coronamaatregelen. ,,Ze besloten zelf dicht te gaan omdat ze niet zeker wisten of ze de anderhalve meter afstand konden garanderen”, zegt Lidy Uiterwijk Winkel van de Veiligheidsregio IJsselland.

Strijd tegen ‘op hol geslagen’ flitser langs N35 - Kan een hedendaagse digitale flitspaal er naast zitten? Voor foute bekeuringen zorgen? Over die vraag moet de rechter zich buigen in een unieke zaak rond ondernemer Alfons Schotman uit Raalte. Zijn chauffeurs kregen tussen Wierden en Nijverdal negen flitsboetes, maar volgens de Raaltenaar is de paal op hol geslagen. Is dat mogelijk?

Man neergestoken in Dronten - Bij een ruzie in een woning aan de Drieslag in Dronten is vannacht rond half één een 33-jarige man met ‘een steekvoorwerp’ neergestoken. De 37-jarige verdachte is kort na het incident door de politie aangehouden en wordt vandaag verder verhoord.

Levensgevaarlijk: visser gooit lijn over hoogspanningsdraden - Letterlijk een ‘spannende’ klus voor medewerkers van netbeheerder Tennet. Zij rukten zondag in alle vroegte uit om een vislijn die over een hoogspanningslijn boven de vijver in de Hengelose wijk ‘t Genseler hing te verwijderen.

Robert overleed in instelling - Robert Dönnges kwam op tragische wijze om het leven in een instelling voor begeleid wonen in Wageningen. Hij had niet veel: een tablet, een bal en een skateboard. Zijn ouders doen voor het eerst hun verhaal. Hij was te lief voor het leven, zeggen ze. Dat werd hem misschien wel fataal.