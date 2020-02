Gemist? Rapper Snelle wordt ambassadeur en zo werden 53 paarden op tijd gered

Ouders radeloos over stamcellen - Duizenden ouders vrezen voor de opslag van de navelstrengen van hun kinderen. De Nederlandse stamcelbank Cryo-Save heeft dat materiaal naar Polen verhuisd. Maar een deel is spoorloos of niet te herleiden. Ook lopen onderzoeken naar illegale praktijken.

Snelle uit Deventer Ambassadeur - Het Nationaal Comité 4 en 5 mei heeft vandaag bekendgemaakt wie dit jaar de Ambassadeurs van de Vrijheid zijn die op 5 mei op de veertien nationale bevrijdingsfestivals gaan optreden. Zangeres Roxeanne Hazes, rapper Snelle uit Deventer, dj’s Lucas & Steve en dj-trio Kris Kross Amsterdam mogen dit jaar in de helikopters plaatsnemen en daarin van festival naar festival vliegen.

Brand in manage Lelystad - Ze liggen net in bed als ze buiten geknetter horen. Brand bij de buren, manege X-Tern in Lelystad staat in lichterlaaie. Ze rennen naar buiten om de paarden te redden. ,,Een nachtmerrie, maar het had erger kunnen aflopen.’’

Storm Ciara zondag mogelijk heftiger - De storm die dit weekend Nederland bereikt, is mogelijk heftiger dan verwacht. Langs de kust is er kans op zeer zware windstoten tot 140 kilometer per uur, meldt Weerplaza. De NS neemt morgenmiddag een besluit over een eventuele aanpassing van de dienstregeling. ,,Die beslissing nemen we zo laat mogelijk zodat we zo goed mogelijk op het weer kunnen anticiperen.”

Militair (24) gearresteerd in Havelte - Een 24-jarige militair is gisteren opgepakt na een vechtpartij op de kazerne in Havelte. De man uit Enschede zou een collega hebben mishandeld. Een paar uur eerder werd ook al een Twentse militair gearresteerd op de kazerne in Den Helder.

Premium-verhaal van de dag