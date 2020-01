Gemist? Rat legt Flevoland plat en 19-jarige Zwollenaar lijkt spil in de onderwereld

Flitscontroles blijken zinloos - De politie verliest het kat-en-muisspel met de hardrijdende automobilist op de snelwegen. Controleren met mobiele flitsers is nauwelijks nog effectief, binnen een minuut wordt de locatie gedeeld via de verklik-app Flitsmeister. Vorig jaar werd er vaker gecontroleerd, maar 10 procent minder geflitst.

19-jarige in Zwolse onderwereld - Hij werd naar eigen zeggen door moordverdachten Idris en Abas M. ingehuurd om een vijand uit de weg te ruimen. Hij vermoordde zijn doelwit niet, maar tipte hem, een goede bekende, juist. Dat blijkt uit bronnen bij politie en justitie. Zo zit Merdan (19) uit Zwolle midden in een conflict tussen criminelen dat is geëscaleerd met rondvliegende kogels in woonwijken tot gevolg.

Ontvoerde Lelystedeling geëmotioneerd - ,,Ik stapte uit mijn auto en kreeg meteen een plastic zak over mijn hoofd getrokken. Iemand duwde me in een busje en met piepende banden reden we weg.’’ Na een nacht ‘vol bedreigingen’ werd de 55-jarige Lelystedeling donderdagmiddag vrijgelaten door zijn ontvoerders. ,,Toen brak ik’’.

Harderwijk gaat zelf windmolens bouwen - De gemeente Harderwijk gaat, als eerste gemeente in Nederland, zelf twee windmolens bouwen om duurzame energie op te wekken. De windturbines komen te staan op bedrijventerrein Lorentz.

Stroomstoring in Flevoland - Een grote stroomstoring in Zeewolde, Lelystad en Almere vandaag is veroorzaakt door... een rat! Het dier kwam in een schakelaar terecht bij een elektriciteit-verdeelstation in Zeewolde, waardoor kortsluiting ontstond. Bijna 10.000 huishoudens en bedrijven zaten urenlang zonder stroom.

Man neergestoken in Kampen - Een 26-jarige man uit Kampen is vannacht in zijn woonplaats neergestoken. Het slachtoffer had meerdere steekwonden en is naar het ziekenhuis gebracht. De daders zijn nog voortvluchtig en de politie zoekt dringend getuigen.

Premium-verhaal van de dag