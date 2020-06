Gemist? Ravage op de weg bij Epe en rovers verschuilen zich achter mondkapjes in Deventer

Auto en tractor slaan over de kop - Op de Elburgerweg bij Epe is vandaag een flinke ravage ontstaan na een ongeval waarbij een auto en een tractor betrokken waren. Bij het ongeluk is de tractor over de kop geslagen en de auto ligt ook op zijn kant. Er zijn geen gewonden.

Tomy (40) overleed na hardhandige aanhouding - Hij schreeuwt. Vijf mannen zitten op hem, een agent zet een knie in zijn rug, een ander duwt zijn schoen op zijn hoofd. Kort na de hardhandige aanhouding in Zwolle overlijdt Tomy Holten (40). Zijn broer voelt herkenning tijdens de massale protesten tegen racistisch politiegeweld de afgelopen week.

Zeewolde krijgt grootste datacentrum van Nederland - In Zeewolde komt het grootste datacentrum van Nederland te staan. Het Amerikaanse bedrijf dat het nieuwe datacentrum exploiteert wil zich nog niet bekendmaken, maar het gaat om een bekende naam die naadloos past in het rijtje Google, Apple of Amazon.

Coalitie wil opheldering over zoektocht naar locatie kazerne - De regeringspartijen in de Tweede Kamer willen een ‘verhelderende’ brief ontvangen van staatssecretaris Barbara Visser (Defensie) over haar zoektocht naar een nieuwe locatie voor de marinierskazerne. Die zou van Doorn naar Vlissingen verhuizen. Maar er werd gekozen voor Nieuw-Milligen, vlakbij Apeldoorn.

Beroving met mondkapjes in Deventer - Een vrouw is vanmiddag in de fietstunnel aan de Overstichtlaan in Deventer beroofd van haar handtas. Dat werd, zo blijkt uit een melding via Burgernet, gedaan door twee jongens tussen de 16 en 20 jaar, die beiden een mondkapje voor hadden.

