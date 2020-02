Gemist? Regiobewoners zitten op ‘corona-cruiseschip’ en hulpverleners verbaasd over filmers bij crash in Loenen

Inwoners Oost-Nederland op ‘corona-cruiseschip’ - Zeker zes opvarenden van het ‘corona-cruiseschip’ de Westerdam komen uit Oost Nederland. De GGD’s in Overijssel en Gelderland proberen met hen in contact te komen. Intussen zitten teruggekeerde Chinese studenten van de Wittenborg University in Apeldoorn voor de zekerheid twee weken thuis in quarantaine om mogelijke verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Randy en Henk-Jan schieten te hulp in Loenen - Dinsdagavond, aan Kanaal Zuid in Loenen. Een vrouw loopt in shock over de weg. Een man zit zwaargewond klem in zijn gecrashte auto. Vrachtwagenchauffeur Randy Schilders is op dat moment aan het lossen bij het nabijgelegen Star Twin Motors van Henk-Jan Wolff. De mannen zijn na de klap naar buiten gegaan om eerste hulp te verlenen en zien veel automobilisten toeterend en filmend langs de puinhopen rijden.,,Ongelooflijk, hoe diep kan je zinken?’’ vragen ze zich af.

A1 bij Deventer dicht tijdens ontmantelen ‘vliegende bom’ - De A1 bij Deventer zal op zondag 8 maart enige tijd afgesloten zijn in verband met de ruiming van een V1-bom. De V1 werd eind november in een weiland naast de snelweg aangetroffen.In verband met de veiligheid gaat de snelweg in beide rijrichtingen dicht.

Zwolse oorlogsheld Jaap Hinderink (96) overleden - In Laren (Noord-Holland) is zaterdag oorlogsheld Jaap Hinderink op 96-jarige leeftijd overleden. Hinderink vertrok in 1941 op 17-jarige leeftijd uit Zwolle en was één van de laatst levende Engelandvaarders.

Zaalvoetbalpot in Deventer ontaardt in matpartij - De Raster Futsal Cup, een zaalvoetbaltoernooi om Deventer jongeren ‘dichter bij elkaar te brengen’, is gisteren dusdanig uit de hand gelopen dat de politie ingeschakeld moest worden. Na een vechtpartij werd het toernooi voor de rest van de dag afgeblazen.

