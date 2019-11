Gemist? Resten V1-raket gevonden bij Deventer en reddingswerkers gewond bij zoektocht naar Urkers

video Bouterse tot 20 jaar cel veroor­deeld voor December­moor­den

20:40 De Surinaamse president Desi Bouterse is veroordeeld tot 20 jaar cel voor de Decembermoorden in 1982. Dat heeft Krijgsraad zojuist bekendgemaakt. Bouterse was destijds leider van het militaire regime en medeplichtig aan de martelingen en executies van 15 Surinaamse critici. De rechter gelast echter niet zijn aanhouding. Bouterse heeft een verleden in deze regio. Hij woonde begin jaren zeventig in Havelte en later Steenwijk.