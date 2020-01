Gemist? Schietpartij Zwolle blijkt loos alarm en twee agenten in Meppel mishandeld

Alarm na mogelijke schietpartij in Zwolle - De politie rukte zondagochtend even na vijven massaal uit na een melding van een schietpartij op de Nieuwe Markt. Ter plekke deed de politie uitgebreid onderzoek om uiteindelijk te concluderen: ,,Uit niets blijkt dat er sprake is geweest van een schietincident.’’

Onrustige uitgaansnacht in Meppel - Twee agenten zijn afgelopen nacht mishandeld in Meppel. Zeven personen werden tijdens de uitgaansnacht opgepakt. Er waren verschillende opstootjes in en rondom uitgaansgelegenheden in Meppel. ,,Dit gedrag tegenover onze collega’s is volstrekt onacceptabel’’, reageert Sander Groenewoud, Basisteamchef Zuid-West Drenthe.

Dode en vijf gewonden bij ongeval op A1 - Bij een ernstig verkeersongeval op de A1 bij Hengelo is zondagochtend één persoon om het leven gekomen. Vijf personen zijn gewond geraakt en overbracht naar het ziekenhuis.

Waardevol oorlogsboek uit Zutphen bij kringloop - Het zeer zeldzame boekje Aan de Gaskamer Ontsnapt! is onlangs opgedoken in de collectie van de Achterhoekse kringloopketen Aktief. Van het boek zijn wereldwijd nog maar zeven exemplaren openbaar bekend, waarvan vijf in Nederland. Aan de Gaskamer Ontsnapt! is een persoonlijk oorlogsrelaas van jodin Rosa de Winter-Levy uit Zutphen.

‘Apeldoornse’ Sara Kramer schrijft geschiedenis - ‘Supergaaf’, zegt Sara Marita Kramer vanuit de Japanse stad Sapporo. De in Apeldoorn opgegroeide schansspringster won zaterdag de wereldbeker op de grote schans. De 18-jarige, die voor Oostenrijk uitkomt, verraste het hele deelnemersveld.

