Gemist? Schot gelost in Zwolle en ‘nepagenten’ op strooptocht door de regio

Schot gelost in Zwolle - De politie heeft maandagavond vier mensen uit Lelystad, Zeewolde en Zwolle aangehouden na een melding van een schietincident bij het winkelcentrum in de Zwolse wijk Holtenbroek. Op plaats delict is een kogelhuls aangetroffen.

Drugshandel gaat onverminderd door - De georganiseerde misdaad werkt tijdens de coronacrisis onverminderd door. Een probleem waar drugsdealers tegenaan lopen, zijn de lege straten. Wie nu met een scooter komt aanrijden en een pakje drugs in iemands handen duwt, valt veel sneller op. De politie merkt het aan een toenemend aantal meldingen. ,,Mensen zien dat sneller. Ze zijn vaker thuis en ze kijken meer naar buiten. Maar ook daar passen criminelen zich op aan. We zien dat ze gaan dealen op plekken waar het drukker is. Parkeerplaatsen van supermarkten of bouwmarkten bijvoorbeeld.”

Winkelwoede blijft uit bij Ikea in Zwolle - Enorme rijen voor Ikea’s in Nederland, maar zo niet in Zwolle. Op de eerste dag na de zesweekse corona-sluiting blijft het ‘gemoedelijk’ bij de vestiging op bedrijventerrein Hessenpoort. Sterker nog, de bezoekerslimiet maakt het misschien wel rustiger winkelen dan ooit. ,,Gelukkig is Ikea weer open, want online zijn de levertijden wel heel erg lang.’’

‘Nepagenten’ slaan toe - ‘Nepagenten’ hebben recentelijk mannen in Elspeet en Hattemerbroek bedreigd. In één geval wisten zij er met een buit vandoor te gaan. Zij maken bij hun overval gebruik van een stopbord en zijn gekleed in op echt lijkende politie-uniformen.

Ophokplicht voorbij - Boeren mogen vanaf woensdag hun pluimvee weer naar buiten laten. Dan is de ophokplicht, die sinds februari gold, voorbij. De ophokplicht was ingesteld, nadat bij een Duits Kalkoenenbedrijf vogelgriep was aangetroffen.

