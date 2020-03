Gemist? Staphorst zorgt voor 50.000 mondkapjes per week en deze mensen zitten vast in het buitenland

Burgemeesters willen cybercrime aanpakken - Dagenlang lag de gemeente Lochem vorig jaar plat. Gehackt. Paspoort aanvragen? Vergeet het maar. ,,Dit is de tijd om het wat actiever op te pakken’’, zegt burgemeester Rob Bats van Steenwijkerland. Hij is ‘chef digitale veiligheid’ van elf gemeenten rond Zwolle en had in 2012 al te schaften met ‘Facebook-feest’ Project X in Haren. Burgemeesters kunnen nu al woningen sluiten, maar denken aan het afsluiten van internetverbindingen. ,,We laten desnoods de rechter een oordeel vellen.’’

Politiehonden zwaar mishandeld - Schokkende beelden uit Harreveld en Doetinchem. Trainers van honden die uiteindelijk politiehond moeten worden, slaan en schoppen de dieren en gebruiken stroom om de honden af te richten. Dat bleek in het programma Undercover in Nederland van Alberto Stegeman.

Natuurgras PEC Zwolle op losse schroeven - Als PEC Zwolle zich handhaaft in de eredivisie, is het door de vertraging en de financiële onzekerheid die de coronacrisis met zich meebrengt hoogst onzeker of de club volgend seizoen op natuurgras speelt. Dat bevestigt Jeroen van Leeuwen, algemeen manager van PEC Zwolle.

50.000 mondkapjes per week - Het bedrijf PlasmaMade uit Staphorst wendt zijn fabriekscapaciteit in China aan om duizenden mondkapjes te maken voor de Nederlandse zorgsector. Het gaat om 50.000 exemplaren per week en waarschijnlijk nog veel meer. Eigenaar Martin van der Sluis hoopt de eerste zending dinsdag of woensdag binnen te krijgen. De overheid is positief en staat garant dat de kapjes ook de grens over kunnen.

Gestrand op Tenerife - Wie heeft er contacten op Tenerife? Deze dringende oproep doet de 27-jarige Stefan Meun uit Urk. Zijn ouders liggen beide in kritieke toestand in een ziekenhuis op het Canarische eiland, zonder schone kleding en andere basisbehoeften. De familie van het Urker echtpaar zit met de handen in het haar en maakt zich met de dag meer zorgen. ,,Mijn moeder is verward, ze zei dat ze nu in een soort kelder zit.’’

