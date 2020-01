Gemist? Steekpartij bij afhaalchinees in Apeldoorn en 130 mensen opgelicht via Marktplaats

Parkeerplekken worden schaars - Kopers van nieuwbouwwoningen hoeven in steden niet langer op een parkeerplek te rekenen. Steeds meer steden verlagen hun parkeernormen, blijkt uit een inventarisatie van deze site. Experts bevestigen de trend.

Nachttrein tussen Enschede en Zwolle - Het is zover: er komt een nachttrein tussen Enschede en Zwolle. De nieuwe dienstregeling gaat vanaf juni 2020 in en betreft vooralsnog één extra rit in beide richtingen op vrijdag en zaterdag. De laatste trein vanuit Zwolle vertrekt vanaf deze zomer op vrijdag en zaterdag om 01.05 uur, vanuit Enschede verlaat er iets na middernacht (0.03 uur) nog een trein het perron.

Brandweer schrapt duikteam - Besluiten een duikteam te schrappen, terwijl vooraf onbekend is wat dat voor de veiligheid betekent. De brandweer in Gelderland deed het gisteren. Onderzoek naar de gevolgen wordt pas de komende maanden gedaan, voordat wordt besloten of de duikers van Harderwijk of Heerde verdwijnen. ,,Twintig jaar ervaring wordt zo aan de kant geschoven.”

Steekpartij in Chinees restaurant - Een man is vanmiddag zwaargewond geraakt bij een steekpartij in Apeldoorn. Dat gebeurde in Chinees restaurant Jing Sheng aan de Zwolseweg. De politie heeft een verdachte opgepakt.

Ruim 130 mensen opgelicht via Marktplaats - Een 28-jarige Enschedeër is opgepakt door het cybercrimeteam van de politie Oost-Nederland. Hij is de hoofdverdachte in een grootschalig oplichtersonderzoek. Naast de Enschedeër zijn ook een man uit Borne (31 jaar) en twee mannen uit Deventer (31 en 39 jaar) aangehouden.

