Gemist? Steekpartij in Steenwijkerland en Gelderland heeft record met meer dan 1 miljoen banen

Steekpartij op camping Steenwijkerland - Bij een steekpartij op een camping in buurtschap De Pol (gemeente Steenwijkerland) is vanochtend een vrouw gewond geraakt. Volgens bewoners van camping De Bosrand kroop zij vanochtend vroeg ‘bebloed’ over straat. De politie heeft een man opgepakt die op de camping woont.

Jongeren van Hoenderloo kunnen niet naar huis - Topman Karel Verweij van zorgkoepel Pluryn heeft begrip voor de boosheid en teleurstelling over het besluit om jeugdzorginstelling De Hoenderloo Groep op te doeken. De ruim 40 jongeren die niet naar huis kunnen brengt Pluryn onder op locaties in Eefde, Oosterbeek, Almere en Maarsbergen.

Gelderland breekt banenrecord - Gelderland verbrak vorig jaar opnieuw een banenrecord met ongeveer 1.045.000 werkplekken. Dat zijn er bijna 30.000 meer dan in 2018. Opvallend is dat de groei naar verhouding het best merkbaar was in de bouw.