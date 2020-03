Gemist? Te weinig brandveiligheid bij megastallen en geen eindtoets voor groep 8 dit jaar

Dilemma’s in de coronacrisis - Nu het openbare leven in de regio steeds verder tot stilstand komt vanwege het coronavirus is de vraag wat eigenlijk nog wél kan. Ondernemers staan voor lastige keuzes: moet ik mijn kapperszaak of beautysalon sluiten? En ouders vragen zich of hun kinderen nog wel samen kunnen spelen met vriendjes. Wat is wel of juist helemaal niet verstandig?

Toename van stalbranden - Sinds 2012 zijn bij stalbranden één miljoen dieren verbrand in Nederland, waarvan een kwart in Gelderland, Overijssel, Flevoland en Drenthe. Oorzaak: bij de bouw van megastallen wordt te weinig naar brandveiligheid gekeken. Dat stelt onderzoeksbureau Investico.

Financiële strop voor sport - De Nederlandse sport dreigt door het coronavirus 950 miljoen euro aan inkomsten mis te lopen. NOC*NSF roept de overheid op een noodfonds in het leven te roepen dat de enorme financiële gevolgen kan compenseren.

Mondkapjes van Chinese airlines - China Eastern Airlines, China Southern Airlines en Xiamen Airlines schieten KLM en Nederland te hulp in de strijd tegen het coronavirus door handschoenen en mondkapjes te sturen. KLM schenkt de mondkapjes en handschoenen op zijn beurt aan het Erasmus MC en andere zorginstellingen in ons land waar een tekort aan de beschermingsmiddelen is.

Geen eindtoets groep 8 - De eindtoets voor groep 8, de voormalige Cito-toets in het laatste jaar van de basisschool, wordt dit jaar niet afgenomen. Het schooladvies dat de scholieren eerder dit jaar van hun leraren kregen, bepaalt nu naar welke middelbare school de leerlingen gaan.

