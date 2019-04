Gemist? Toch geen dader granaataanslag Zwolle en schrik na brand in Flevoland

Onweersbui­en trekken spoor in Oost Nederland

21:56 De zware onweersbuien die over Oost Nederland trekken zorgen op sommige plekken voor ernstige overlast. Brandweerkorpsen werden op meerdere plekken opgeroepen om hulp te verlenen bij het omzagen van verzwakte of omgewaaide bomen. Zo was er onder andere in Staphorst stormschade en werd de wedstrijd van PEC Zwolle tegen FC Groningen afgelast vanwege onweer.