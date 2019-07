Gemist? Tropische temperaturen op komst en Zwollenaar helpt bij versteviging van Groningen

video Missie volbracht: Joey (18) maakt 222 ritjes in helse achtbaan in Walibi voor het goede doel

20:50 Het is Joey Schadenberg gelukt. De 18-jarige Fries heeft in twee dagen tijd maar liefst twintig uur lang ritjes gemaakt in de ‘Condor’, een wilde hangende achtbaan in Walibi Holland in Biddinghuizen. En het ging de waaghals verrassend gemakkelijk af.