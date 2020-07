Gemist? Tv-rechter oordeelt over Wijhe-ruzie en graffitispuiter begint na straf opnieuw

Conducteur aangevallen - De politie heeft vanmiddag in Kampen een man aangehouden op verdenking van mishandeling van een treinconducteur. De verdachte, een 33-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats, vloog de conducteur aan nadat die hem vroeg naar zijn vervoersbewijs.

Tv-rechter Mr. Frank Visser verbaasd - Wie denkt aan een conflict over een erfgrens, roept direct: dat is een zaak voor Mr. Frank Visser. Aan de Wijhendaalseweg in Wijhe speelt een slepend conflict over een nieuwbouwhuis dat volgens de buren 30 centimeter te dicht bij de erfgrens staat. Het oordeel van de bekende televisierechter? ,,Het zou idioot zijn als iemand iets moet afbreken.”

CDA-raadslid in opspraak - Arbeidsmigranten in gammele caravans in een schuur én zonder vergunning. CDA-raadslid Brenda Berghorst (39) is in opspraak geraakt vanwege illegale huisvesting van arbeiders. De gemeente Dronten heeft haar gesommeerd om er een einde aan te maken. Pijnlijk, omdat haar partij juist strijdt voor betere huisvesting van arbeidsmigranten.

Graf voor Veronica Inside gegraven? - Het definitieve einde van Veronica Inside is nabij. Het overleg tussen Wilfred Genee, Johan Derksen en René van der Gijp vanmiddag heeft niet tot een doorstart geleid. De kamer in Hotel Van der Valk in Zwolle was geboekt van 15.00 tot 18.00 uur, maar na vijf kwartier kwamen de heren al naar buiten. Ze waren geen steek opgeschoten.

Ellen leeft van melk - Nu een boerenbedrijf beginnen? Wie verzint het? Ellen de Lange (34) uit Zwolle werd mobiele boer. Sinds een maand trekkert ze twee keer daags naar haar zes melkkoeien en kan daar prima van rondkomen. ,,Verdienmodel? Ik doe dit omdat ik het leuk vind.”

Graffitispuiter weet van geen ophouden - Graffitispuiten, onschuldig? De politie lichtte graffitispuiter Sjaco N. van zijn bed zoals het criminelen overkomt. Meerdere regionale graffitispuiters gingen, waar Zwollenaar N. van verdacht wordt, na veroordelingen gewoon door. ,,Het tintelt in je lichaam.”