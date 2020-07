Gemist? Twee gewonden bij ernstig ongeluk op Veluwe en ophef over inzet Politiekids

Twee gewonden bij ernstig ongeluk - De N309 Eperweg tussen ‘t Harde en Epe was vanmorgen in beide richtingen afgesloten na een ernstig ongeluk. Twee personen zijn na het ongeluk naar het ziekenhuis gebracht. Een 64-jarige man uit Elburg botste op de auto van een 28-jarige vrouw zonder vaste woon- of verblijfplaats.

Prestatie-eisen dwarsbomen de misdaadbestrijding - ‘Rare, perverse financiële prikkels’ staan een effectievere misdaadbestrijding in de weg. De samenleving is niet gebaat bij de huidige financiering. Veel winkeldieven worden bijvoorbeeld vervolgd, omdat justitie daar geld voor krijgt. Maar dat is niet per se de beste oplossing voor de samenleving.

Gevaar door te weinig onderhoud wegen - De kans op ongelukken, wegafsluitingen en verkeersinfarcten wordt snel groter doordat gemeenten en het rijk te weinig onderhoud plegen aan infrastructuur zoals wegen, fietspaden en viaducten. Daarvoor waarschuwt Bouwend Nederland.

‘Drempel voor mondkapjes te hoog’ - Landen om ons heen bestrijden het coronavirus met een mondkapjesplicht, maar in het straatbeeld in onze regio zie je nauwelijks. Dat is geen wonder, zegt de gedragsdeskundige Nicolet Theunissen uit Apeldoorn. ,,Het is nog steeds niet duidelijk waarom dat zou moeten.’’

Zwolle betreurt ophef over Politiekids - De gemeente Zwolle blijft achter de inzet van de Politiekids in de binnenstad staan. De Overijsselse PVV stelde donderdagavond felle vragen en op sociale media is veel ophef ontstaan over het inzetten van kinderen om mensen te wijzen op de coronarichtlijnen. ,,Dat er nu zoveel ophef over is, betreuren wij’’, stelt de gemeente in een reactie.

Mike Piek (27) in allereerste Alpaca en Hunk-kalender - Poseren met dieren was voor Mike Piek (27) uit Kampen niet nieuw, maar een fotoshoot met een alpaca wel. Eind augustus is het resultaat te zien, want dan verschijnt het model in de allereerste Alpaca en Hunk-kalender. Tijd om hem - jawel - het hemd van het lijf te vragen.