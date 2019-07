Gemist? Uitstel uitspraak MKZ-crisis en het was de warmste nacht ooit

Fraudehelpdesk moet bewijs vernietigen - De Fraudehelpdesk in Apeldoorn moet van toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens miljoenen gegevens van fraudeurs vernietigen. Goed nieuws voor de fraudeurs, zo vreest hoogleraar Cyber Security Marianne Junger. Beschermen de huidige privacyrechten de fraudeurs niet te veel?

Uitstel zaak MKZ-crisis - De rechterlijke uitspraak over de MKZ-crisis is uitgesteld. Maar toch: de eindstreep nadert. ,,De feiten zijn glashelder.’’ ,,We wachten al achttien jaar. Een paar maanden extra uitstel kan er ook nog wel bij. We hopen dat dit de betrouwbaarheid van de uitspraak van de rechter ten goede komt’’, zegt boer en eigenaar van een veevoerbedrijf Gert-Jan Dokter uit Kootwijkerbroek.

Warmste nacht ooit - Afgelopen nacht is de warmste nacht die ooit is gemeten. In De Bilt bleef het kwik aan het eind van de nacht, doorgaans het koudste moment, steken op 22,9 graden. Het was de eerste officiële tropennacht van dit jaar en de zevende sinds 1901. Eerder deze nacht was het in De Bilt nog 28 graden. ,,Ongekend”, aldus weerman Wilfred Janssen van Weerplaza.

370 miljoen liter water extra - Op een tropisch hete dag zoals we die deze week meermaals hebben beleefd levert Vitens een slordige 370 miljoen liter extra water. Dat is ruim 37 procent meer dan de een miljard liter drinkwater die er in het werkgebied van Vitens op dagbasis sowieso door heen gaat.

Premium-verhaal van de dag