Gemist? Urker kotter mogelijk omgeslagen door wrak en slachtoffer Lochem is 33-jarige man

Verkrachting in azc Dronten - Gedrogeerd en verkracht, door twee man tegelijk. Het overkwam in mei van dit jaar Elya, naar eigen zeggen, in bungalow 47 van het asielzoekerscentrum in Dronten. De uit de Golfregio gevluchte homoseksueel probeert daar inmiddels al een half jaar lang aangifte van te doen, vooralsnog vergeefs.

Sluiting omstreden Hoenderloo Groep - De jeugdzorg van De Hoenderloo Groep in Deelen en Hoenderloo sluit de deuren. Peer van der Helm wacht er al tijden met smart op. De lector residentiële jeugdzorg ziet met lede ogen aan hoe kwetsbare jongeren maanden in separeercel of vastgebonden liggen. ,,Dit systeem moet je echt niet meer willen. Ik ben blij dat Hoenderloo sluit.”

Slachtoffer Lochem 33-jarige man - De medewerker van de Twentsche Kabelfabriek (TKF) die gisteren om het leven is gekomen bij een explosie in een zeecontainer, is een 33-jarige man. Dat schrijft het Lochemse bedrijf in een rouwadvertentie in de Stentor. De man had een vrouw en kinderen. Hij werkte sinds 2017 bij het bedrijf.

‘Urker kotter bleef hangen op wrak’ - Urker garnalenkotter ‘Lummetje’ is ‘zeer waarschijnlijk’ omgeslagen nadat de netten achter een wrak zijn blijven hangen. Dat gebeurde tijdens slecht weer in een ‘enorm gevaarlijk’ gebied waar een tientallen scheepswrakken liggen. Bij het ongeluk kwamen Urker vissers Jochem (41) en Hendrik-Jan (27) om het leven. Dat stelt Jouke Spoelstra, secretaris van de KNRM-post Den Helder.

‘COA ontraadt aangifte na verkrachting’ - Opvangorganisatie voor asielzoekers COA moet onderzoeken of haar medewerkers asielzoekers, die slachtoffer zijn van een zedendelict, afraadt naar de politie te stappen. Dat wil staatssecretaris Broekers-Knol (VVD) naar aanleiding van enkele verkrachtingszaken, waarvan een in asielzoekerscentrum Dronten.

