Gemist? Vader Ruinerwold schreef eigen evangelie en mogelijk familiemoord in Hengelo (Gld.)

Faillissement dreigt voor jeugdzorginstellingen - De jeugdzorg in tientallen instellingen is in gevaar. Juist organisaties die hulp bieden aan kinderen en tieners die niet zonder intensieve zorg kunnen, lopen het risico om failliet te gaan. Jeugdzorg Nederland noemt de rode cijfers ‘alarmerend’.

Vader (67) ‘Ruinerwold’ schreef zijn eigen evangelie - De 67-jarige vader die vorige week met zes meerderjarige kinderen werd gevonden in een huis in Ruinerwold schreef tijdens zijn verblijf op de boerderij zijn eigen evangelie via duizenden artikelen op internet. Onder een schuilnaam, John Eagles, werkte hij aan een volledig eigen online-encyclopedie, Eagle Rock Wiki.

Twee doden in Hengelo - In een woning aan de Julianalaan in Hengelo (Gld) zijn maandagochtend twee lichamen aangetroffen. Dat meldt de politie. Die gaat uit van een misdrijf. Het gaat vermoedelijk om een man en een vrouw. Hun jongste zoon is aangehouden als verdachte.

Pluryn diep in het rood - Zorginstelling Pluryn, die meerdere grote vestigingen heeft in de Stedendriehoek, kampt met ernstige financiële problemen. De organisatie wil haar deuren sluiten voor schrijnende, acute gevallen: alleen cliënten waarvoor de financiering van de zorg rond is, kunnen dan nog terecht. De huisbanken hebben de organisatie deels onder bijzonder toezicht geplaatst.

‘Liquidatiewoning’ blijft langer dicht - De woning aan de Van Disselstraat in de Zwolse wijk Stadshagen, waar eind september een liquidatiepoging plaatsvond, blijft nog zeker twee weken langer dicht. Dat heeft de gemeente Zwolle laten weten. ,,Er is bepaalde informatie gevonden die ertoe neigt om de woning twee weken langer te sluiten”, zegt een woordvoerder van de gemeente.

Premium-verhaal van de dag