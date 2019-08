Gemist? Vaker inzet van Skype-psychiater en vragen bij de dood van Mike uit Apeldoorn

Behandeling Skype-psychiater - Ggz-instelling Dimence heeft het aantal behandelingen met een Nederlandstalige ‘Skype-psychiater’ die vanuit India werkt fors uitgebreid. Inmiddels zijn ruim tachtig cliënten van vestigingen in Steenwijk en Hardenberg onder ‘beeldbelbehandeling’. Cliënten reageren volgens Dimence ‘zeer positief’.

Minder economische groei - De Nederlandse economie groeit in 2020 iets minder hard. Het Centraal Planbureau (CPB) gaat voor komend jaar uit van een groeicijfer van 1,4 procent. In juni ging het instituut nog uit van 1,5 procent. Voor het huidige jaar is het CPB optimistischer: de groeiverwachting van 1,8 procent is met een fractie naar boven bijgesteld.

Waarom werd Mike (26) aangereden? - Bossen verse bloemen, brandende kaarsen en een knuffeldier in de vorm van een vosje. Het immense verdriet om de dood van de 26-jarige Mike ter Halle, die zaterdagochtend met fatale gevolgen werd aangereden, wordt in de berm bij de Apeldoornse kruising Kayersdijk-Haringvliet gedeeld. De grote vraag: wat is er in de vroege uurtjes van zaterdagochtend nou precies gebeurd? Waarom kreeg de verdachte 18-jarige automobilist het aan de stok met de 26-jarige Ter Halle en zijn maatjes?

Ongeluk op het spoor in Nunspeet - En opnieuw was het vandaag raak bij de spoorwegovergang op de Elspeterweg in Nunspeet, twee auto’s botsten net voor het spoor op elkaar. Een auto die stilstond op het spoor wist net op tijd weg te komen.

