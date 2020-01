Gemist? Verdachte autobranden zegt bedreigd te zijn en Sandd-medewerkers blijven liever in Apeldoorn

Verdachte autobranden bedreigd - De Zwolse politie heeft een 23-jarige man opgepakt op verdenking van brandstichting in meerdere auto’s, wapenbezit en bedreiging. Deze Mustafa Enes S. (23) uit Steenwijk zegt volgens bronnen bij politie en justitie te worden bedreigd door de Zwolse gebroeders Idris (26) en Abas (25) M.

Wapenhandel Oost-Nederland explosief gestegen - De wapen- en drugshandel in Oost-Nederland is het afgelopen jaar explosief toegenomen. Dit resulteerde in een reeks ernstige schietincidenten in Zwolle. De politie wil een einde maken aan die misdaad door nauwere samenwerking met andere partijen, zoals de Belastingdienst en Fiod. ,,We moeten de criminelen in hun portemonnee treffen”, aldus politiechef Oscar Dros.

Sandd-medewerkers willen niet verhuizen - Duizenden Sandd-medewerkers willen niet meeverhuizen naar PostNL. Zij kunnen zich niet vinden in de nieuwe werkroosters of de werkwijze, meldt het postbedrijf. Ook een grote groep kantoormedewerkers van het hoofdkantoor in Apeldoorn zien niets in de verhuizing.

Vier tips over Zwolse moord - De politie heeft na de uitzending van Opsporing Verzocht vier tips binnengekregen over de schietpartij waarbij Henk Wolters is doodgeschoten (52). Eén of meerdere onbekende daders beschoten hem op oudejaarsavond bij zijn woning, nadat hij terugkwam van een feestje.

Kwade Deventenaar Krol meldt zich af - Thomas Krol heeft tegen bondscoach Jan Coopmans gezegd dat hij vrijdag bij de EK afstanden niet start op de teamsprint, vanwege ‘het onmogelijke programma’. ,,Veertig minuten daarvoor rijd ik mijn 1500 meter. Dat slaat nergens op. Als de ISU het zo plant, moeten ze de consequenties maar een keer voelen.”

