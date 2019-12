Gemist? Verdachte schietpartij Apeldoorn opgepakt en hersenbloeding bemoeilijkt proces Ruinerwold

Boeren slepen Rabobank voor de rechter -Een groep van twaalf melkveehouders sleept de Rabobank voor de rechter. De boeren vinden dat de bank hen in grote financiële problemen heeft gebracht door niet te waarschuwen voor de risico’s van uitbreiding van hun bedrijf. De dagvaarding is bijzonder: niet eerder klaagde een groep veehouders een bank aan voor het verzaken van de zorgplicht.

Zwolle uit landelijke kerkkoepel? - Als je samenleeft met iemand van hetzelfde geslacht, mag je dan deelnemen aan het avondmaal in de Christelijk Gereformeerde Kerk? In Zwolle is het al jarenlang geen probleem, maar dat gaat in tegen de landelijke visie van de CGK. Mogelijk wordt Zwolle daarom vrijdag uit de landelijke koepel gezet.

Man opgepakt voor schietpartij - De politie heeft vanochtend een inval gedaan bij een pand aan de Sleutelbloemstraat in Apeldoorn. Daarbij is de bewoner aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het schietincident in De Sikkel in de nacht van zondag op maandag. Eerder werden al vier anderen opgepakt.

Strafproces vader Ruinerwold lijkt onmogelijk - De 67-jarige Gerrit-Jan van D. uit Ruinerwold wordt van zeer ernstige strafbare feiten verdacht. Maar het is de vraag of hij ooit berecht gaat worden. Want hoe voer je een strafproces tegen een verdachte die door een hersenbloeding al jaren niet kan praten?

Deventenaren opgepakt in grote witwaszaak - Vier mannen van 18, 20, 21 en 34 jaar uit Deventer zijn vandaag opgepakt in een groot witwasonderzoek. Ze worden ervan verdacht samen met twee Arnhemmers een bedrag van 1 miljoen euro aan crimineel geld te hebben witgewassen via een kapperszaak.

