Gemist? Verdachten rellen Wezep op vrije voeten en meer corona-besmettingen bij school Lelystad

Verdachten rellen Wezep (voorlopig) vrij - De twee mannen die dit weekend bij een brand in Wezep werden aangehouden omdat ze hulpverleners zouden hebben belaagd, zijn weer op vrije voeten. Dat bevestigt de politie. De beslissing om ze vrij te laten betekent niet dat het tweetal niet vervolgd gaat worden. ,,Het onderzoek loopt nog.”

Meer corona-besmettingen bij school in Lelystad - Het aantal coronabesmettingen bij De Steiger, een school voor praktijkonderwijs in Lelystad, is de afgelopen dagen toegenomen. De school ging vorige week dicht nadat een personeelslid positief getest was op het coronavirus. Bijna al het personeel is de afgelopen dagen getest en er blijken meerdere mensen ook het coronavirus te hebben.

Deventer in top 15 autobranden - Het totaal aantal autobranden dat in 2019 bij verzekeraars is gemeld, is met 12 procent gestegen naar 4941. In Gelderland steeg het aantal zelfs met 27 procent, van 509 naar 650. Het Verbond van Verzekeraars heeft dat bekendgemaakt en noemt de stijging ‘een zorgelijke trend’. Bij een overzicht over de periode van 2016 tot en met 2019 staat Rotterdam op één met 573 branden. Deventer scoort in die lijst de 11e positie met 190 branden.

Zwolse overvaller opgepakt - De politie heeft gisteren een 19-jarige Zwollenaar opgepakt voor een gewapende overval op een tankshop aan de Breemarsweg in Hengelo. De overval werd op 4 januari 2019 gepleegd en later uitgebreid behandeld in het televisieprogramma Opsporing Verzocht.

Zomerstorm plaagt dijken - Zomerstorm Francis zorgt in heel Nederland voor veel ongemak. In deze regio viel de schade relatief mee, al lagen her en der takken en bomen op de weg. De dijk tussen Enkhuizen en Lelystad werd deels gesloten en in Elburg en op Urk konden de Elburgerbrug en de Urkersluisbrug niet worden bediend. Op Urk viel een boom op de weg. De chauffeur van een aankomend bestelbusje kon niet op tijd remmen en botste daarmee tegen de boomstam aan. De bestuurder kwam met de schrik vrij.

Treintekenaar uit Deventer legt medepassagiers vast - Treinreizigers die ’s morgen tegen zeven uur in Deventer op de intercity richting Den Haag stappen: opgepast! De kans dat je met je slaperige hoofd, telefoon in de aanslag en met mondkapje op wordt vereeuwigd, is aanwezig. ‘Treintekenaar’ Peter Borchers tekent bijna elke ochtend een medepassagier.

