Gemist? Verhuizing konikpaarden begonnen en miljoenenbezuiniging bij ForFarmers

Rijkste mens ter wereld Jeff Bezos valt in het niet in dit lijstje: de rijkste mensen aller tijden

21:34 Jeff Bezos werd door Forbes deze maand opnieuw uitgeroepen tot rijkste persoon ter wereld. Hoewel het vermogen (131 miljard dollar) van de topman van Amazon oneindig lijkt, valt het in het niets bij de grootverdieners in onze historie. De rijkste man die ooit leefde, bezat zoveel geld dat het onmogelijk is om zijn vermogen te berekenen.