Gemist? Vissers vrezen voor vangst door drijvende zonneparken en PEC Zwolle kiest voor natuurgras

‘Gezondheid thuiszittende coronapatiënten slecht’ - De gezondheid van veel coronapatiënten die niet in een ziekenhuis zijn opgenomen, is na maanden nog ‘schrikbarend slecht’. Dat zegt Longfonds-directeur Michael Rutgers. Veel thuispatiënten hebben zelfs problemen met lopen.

Vrees voor wegkopen stikstofrechten - Landelijke partijen liggen op de loer om (boeren)bedrijven op de Veluwe op te kopen voor de stikstofrechten. Met de stikstofruimte die daarmee vrijkomt, kan elders toch gebouwd worden. Maar de Veluwe zelf raakt verder op slot en de natuur kan zo niet herstellen. De provincie vreest ‘wildwestpraktijken’ en ‘stikstofshoppen’ op de Veluwe. Verloedering dreigt wanneer boerderijen als lege huls worden achtergelaten.

Sportvissers vrezen voor drijvende zonneparken - Sportvisserij Oost-Nederland roept overheden op wateren niet vol te leggen met zonnepanelen. De vrees bestaat dat dit negatieve gevolgen gaat hebben voor het leven in regionale plassen en meren. ,,Als er straks niks meer groeit, hebben vissen er ook niets meer.’’

Automobilist heeft extreem hoge ‘drugsscore’ - Een automobilist uit Lelystad had tijdens een achtervolging enkele weken geleden liefst 47 keer zoveel drugs in zijn lichaam als toegestaan. Dat is de uitkomst van een drugstest bij het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) die werd gedaan nadat de bestuurder aan de kant van de weg was gezet.

PEC Zwolle keert na 13 jaar terug naar natuurgras - PEC Zwolle speelt komend seizoen op natuurgras. De eredivisionist heeft de knoop doorgehakt en besloten na 13 jaar alsnog afscheid te nemen van het kunstgrasveld. Over de complete veldentransitie die nodig is om alle teams van Be Quick en PEC onder te kunnen brengen komend seizoen op het complex van de buurman, zijn club en gemeente nog in onderhandeling.

Premium-verhaal van de dag