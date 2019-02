Gemist? Vleermuizen vertragen bouw en tips na granaataanslag in Zwolle

Vertraging door vleermuizen - Omdat er vleermuizen huizen, moet Carinova de sloop uitstellen van het vroegere hoofdgebouw van woonzorgcentrum De Hartkamp in Raalte. Tot woede van ouderen die snakken naar nieuw onderdak voor de dagbesteding. ,,Waarom zijn vleermuizen belangrijker dan mensen?’’, klaagt de 89-jarige Jopie Reinders.

Beschieting - De woning van Bianca Rooks en haar opgepakte partner aan De Maalderij in Dedemsvaart is maandagnacht met een luchtbuks beschoten. Ze denkt aan een wraakactie, nadat het stel al eerder ruziemaakte met jongeren in het dorp. ‘Ik had wel dood kunnen zijn’.

Snelheid A50 lager - Om de doortrekking van de A15 van Ressen naar de A12 tussen Duiven en Zevenaar mogelijk te maken, wordt op de A50 de maximumsnelheid verlaagd. Die gaat tussen de knooppunten Waterberg (Arnhem) en Beekbergen (bij Apeldoorn) van 120 naar 100 kilometer per uur.

Tips granaataanslag - Over de granaataanslag in de Hanselaarmate in Zwolle-Zuid zijn vijf tips bij de politie binnengekomen. De tips zijn volop in onderzoek. Dat meldt het team van het programma Opsporing Verzocht. In dit programma deed de politie dinsdagavond een oproep aan het publiek.

Werk van de wolf - Het slagveld begin januari bij een schapenhouder in Beerzerveld, bij Ommen, was het werk van een wolf. Dat blijkt uit dna-onderzoek dat het faunafonds Bij12 voor de provincie Overijssel heeft uitgevoerd. Ook in Dalmsholte en Heino werd in de eerste week van 2019 een schaap dood gebeten door een wolf.

