Gemist? Vluchtende automobilist gepakt in Zwolle en niet alle leraren even graag terug naar school

Deel leraren tegen heropenen scholen - Ruim eenderde van de basisschoolleraren vindt het onverantwoord om vanaf 11 mei weer voor de klas te staan. Leerkrachten vinden dat het kabinet het RIVM-onderzoek naar de besmettingsrisico’s van jongeren had moeten afwachten. Bovendien zijn ze bang zelf besmet te raken of hun leerlingen te besmetten.

Universiteit stort zich op rups in Dalfsen - De universiteit van Wageningen gaat de komende twee jaar in onder meer Dalfsen onderzoek doen naar de bestrijding van de eikenprocessierups. De gemeente treedt toe tot een zogenaamd ‘topsectorenonderzoek’ waar naar een betere beheersing van de overlast wordt gezocht. Ondertussen maken bestrijdingsteams hun ronde. ,,De beschermende pakken zijn weer beschikbaar.”

‘Er komt statiegeld op blikjes’ - Nu de kogel door de kerk is en er volgend jaar ook statiegeld komt op kleine flesjes, is de volgende stap onvermijdelijk: statiegeld op blikjes. Dat stelt René Hissink, directeur van het in Apeldoorn gevestigde Tomra, marktleider in statiegeldautomaten.