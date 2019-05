Gemist? Volkert doet aangifte tegen politici en Forum voor Democratie gepasseerd in Flevoland

Aangifte Volkert van der Graaf - Volkert van der Graaf heeft vanmorgen aangifte gedaan tegen CDA-Tweede Kamerlid Madeleine van Toorenburg en oud-VVD-Kamerlid Han ten Broeke vanwege smaad en laster. Hij vindt dat de uitspraken over hem van de twee zaterdag in het radioprogramma WNL Op Zaterdag niet door de beugel kunnen, meldt zijn advocaat Willem Jebbink.

Eis hoger beroep Michael P. - Michael P., vorig jaar veroordeeld tot 28 jaar cel en tbs voor het verkrachten en doden van Anne Faber, zegt dat hij zichzelf van het leven zal beroven als zijn straf zo hoog blijft. Bij het Gerechtshof in Arnhem diende vandaag het hoger beroep in de zaak , waarin P. zijn veroordeling aanvocht, maar waarin ook de nabestaanden van Anne aan het woord kwamen. De advocaat-generaal eiste opnieuw 28 jaar celstraf en tbs.

Forum voor Democratie aan de kant - Forum voor Democratie valt, als grootste partij in Flevoland, mogelijk buiten het college. De informateurs willen onderzoeken of het met VVD, CDA, ChristenUnie, PvdA, D66 en GroenLinks wél lukt.

Verbijsterend verlies GA Eagles - In een werkelijk zenuwslopende finale van de play-offs heeft Go Ahead Eagles uiteindelijk diep in blessuretijd aan het kortste eind getrokken. RKC won dinsdagavond met 4-5 in de Adelaarshorst, mede dankzij twee treffers in blessuretijd, en promoveerde zo ten koste van Go Ahead naar de eredivisie.