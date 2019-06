Gemist? Vrachtwagenchauffeur komt om op A6 en Apeldoorn schrikt van schoten

Apeldoorn schrikt van schoten - De politie zoekt een snorfietser die gisteravond in Apeldoorn met een alarmpistool in de rondte schoot. Geschrokken buurtbewoners rondom de Abraham Kuyperstraat werden even voor middernacht wakker van meerdere schoten.

‘Flexplekken’ in prostitutieramen Deventer - Er zijn weer plannen om de gesloten prostitutieramen aan de Bokkingshang in Deventer nieuw leven in te blazen. Investeerder Non Nobis wil investeren in de panden die inmiddels acht jaar leeg staan.

Veroordeling voor dreigen op Urk - Urker Jan V. (21) is door de politierechter veroordeeld tot een werkstraf van 120 uur wegens bedreiging en verboden wapenbezit. Hij maakte daags na een uit de hand gelopen jongerenruzie op Urk een filmpje waarin hij de vermeende veroorzaker van de ruzie, plaatsgenoot Souf, met een gaspistool ernstig bedreigde. Het filmpje ging viral en leidde tot veel woede en ophef.

Vrachtwagenchauffeur overleden - De bestuurder van een vrachtwagen met gevaarlijke stoffen is vanochtend overleden bij een crash op de A6. De chauffeur raakte bij Bant van de weg. Volgens de politie ging het om een eenzijdig ongeval; vermoedelijk is de bestuurder onwel geworden. De snelweg is urenlang afgesloten geweest vanwege het wegpompen van de inhoud van de tankwagen.

