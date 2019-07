Gemist? Warnsveld is hitterecord kwijt en steun voor Fraudehelpdesk in Apeldoorn

Warnsveld niet langer recordhouder - Nederland heeft een nieuw hitterecord. In Gilze-Rijen is 38.8°C gemeten. Daarmee is Warnsveld na bijna 75 jaar het nationale hitterecord kwijt. Op 23 augustus 1944 liep bij huisarts Jan Thate het kwik op naar 38,6 graden Celsius in de tuin.

Eerste reuzenteek opgedoken - De eerste reuzenteek in Nederland is begin juli opgedoken in de Achterhoek. Dat bevestigt een woordvoerder van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) vandaag. Een week later werd de reuzenteek ook aangetroffen in Drenthe. Het gaat om de zogeheten Hyalomma marginatum, zo is vast komen te staan uit onderzoek van de NVWA.

Kan Fraudehelpdesk in Apeldoorn doorgaan? - De Tweede Kamer wil de privacyregels aanpassen zodat de Fraudehelpdesk in Apeldoorn alsnog gewoon gegevens over oplichting kan vastleggen. Regeringspartijen VVD en CDA willen dat minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) snel met een oplossing komt.

