Gemist? Zelfrijdende trein op de Hanzelijn en Emmeloord telt een nieuwe miljonair

Succesvolle test met zelfrijdende trein - De NS experimenteerde afgelopen nacht voor het eerst met een zelfrijdende trein op de Hanzelijn. Op het spoor tussen Swifterbant en Kampen-Zuid reed de trein - uitgerust met een automatische piloot - met succes, zonder dat iemand aan de knoppen zat. Is de machinist straks overbodig?

Geld voor verkeersveiligheid - Het kabinet legt een half miljard euro op tafel om in de regio en lokaal de verkeersveiligheid te verbeteren. Zo kunnen provincies en gemeenten gevaarlijke wegen en fietspaden op de schop nemen. Minister Van Nieuwenhuizen (Verkeer) wil de komende tien jaar jaarlijks 50 miljoen euro steken in extra verkeersveiligheid. Ze hoopt dat provincies en gemeenten hetzelfde willen investeren, zodat er in totaal één miljard euro extra vrijkomt tussen 2020 en 2030.

Gevolg sluiting Hoenderloo Groep - De sluiting van de Hoenderloo Groep in Apeldoorn kan ‘dramatisch uitpakken’ als de ruim tweehonderd kinderen met zeer complexe, meervoudige psychische problemen weer thuis moeten gaan wonen, zegt Robert Vermeiren, hoogleraar kinder- en jeugdpsychiatrie aan de Universiteit Leiden.

Streep door nieuwe haven Urk - Raad van State heeft een dikke streep gezet door de aanleg van een buitendijkse haven in het IJsselmeer bij Urk. De bestuursrechter oordeelt dat de ecologische onderbouwing van het miljoenenproject op dit moment niet in orde is op het gebied van stikstof.

Prijs van één miljoen euro valt in Emmeloord - De hoofdprijs van de Staatsloterij is gevallen in Emmeloord. Het winnende lot met een waarde van één miljoen euro is gekocht bij Primera Kuipers aan de Lange Nering in deze plaats. Staatsloterij wil de gegevens van de gelukkige niet bekend maken. Winkeleigenaar Kuipers weet ook niet wie heeft gewonnen.

