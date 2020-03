Gemist? Ziekenhuis Lelystad dupe van falende directeuren en leger paraat in strijd tegen virus

video+ update Gelukkig eind van massale zoekactie in Zeewolde: kind gevonden en veilig

21:47 Een massale zoekactie met tientallen hulpverleners en een traumahelikopter kende vanavond in Zeewolde een gelukkige afloop. De eigenaar van een aan de waterkant verlaten kinderfiets, die de hele actie in gang bracht, meldde zich in goede gezondheid.