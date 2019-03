Gemist? Zorgen over droogte en logo Veluws bedrijf op Feyenoord-shirts

Go Ahead herstelt zich tegen MVV knap van dreun op Het Kasteel

22:01 Hoe zou Go Ahead Eagles zich herpakken na de afstraffing bij Sparta Rotterdam (6-1 nederlaag)? Dat was de grote vraag vrijdagavond in de Adelaarshorst. Het antwoord is: goed. Dankzij twee late treffers, van Bruno Andrade – voor het eerst basisklant dit seizoen – en invaller Maarten Pouwels, werd MVV met 2-0 verslagen in Deventer.