Gemist? Zwolse broers hadden 5000 euro over voor liquidatie en ‘middeleeuwse toestand’ in Heino

Gestolen dienstwa­pen bij wapenroof Zutphen duikt op in Brabant

19:31 Eén van de 23 gestolen dienstwapen uit een grote wapenroof bij het justitiedepot in Zutphen is teruggevonden. Het vuurwapen is opgedoken in Oost-Brabant. Eerder werden al twee geroofde pistolen van het type Walther P99Q NL aangetroffen in de Randstad. De andere 20 buitgemaakte wapens zijn nog altijd spoorloos.