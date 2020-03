Gemist? Zwolse wordt vanwege corona in India met de nek aangekeken en spanningen in gezinnen lopen op

Spanningen lopen op in gesloten huizen - Nu gezinnen vanwege het coronavirus de hele dag thuis op elkaars lip zitten, groeit de kans op escalatie. Veilig Thuis-organisaties in deze regio vrezen een fikse toename van huiselijk geweld. ,,Zeker in kwetsbare gezinnen waar al problemen spelen, zijn de risico’s groot.”

Uitvaartbranche Oost-Nederland blijft rustig - Sommige Italiaanse steden hebben geen plaats meer voor hun coronadoden in mortuaria en crematoria. In Noord-Brabant wijken sommige uitvaartondernemingen al uit naar andere locaties en voor het ziekenhuis in Uden is een extra koelcel geplaatst voor overledenen. Hoe zit dat in Oost-Nederland? Krijgen we straks een capaciteitsprobleem? Is er een noodplan?

Met 200 km over A50 - Met bijna 200 kilometer per uur op de teller scheurde een fanatieke automobilist gisteravond over de A50. Aangezien de maximumsnelheid 120 kilometer per uur was, is zijn rijbewijs afgepakt. En dat was niet de eerste keer voor deze bestuurder, laat de politie weten.

Schapen onthoofd en geslacht - Twee koppen, vachten, magen en darmen trof Henny Overkempe tot haar schrik vanmorgen aan in het weiland bij Kinderboerderij De Vijverhof in Olst. ,,Eerst zag ik een plas bloed en dacht in een flits: ‘Er zal toch geen wolf geweest zijn?’ Maar toen zag ik het vernielde gaas en prikkeldraad en de restanten van de twee rammen en wist ik dat mensen deze slachting hadden aangericht”, zegt de secretaresse van de vrijwilligersorganisatie.

Vrouw (76) in gezicht gehoest op markt Epe - De politie is op zoek naar drie mannen die verdacht worden van een wel heel dubieuze daad op de markt in Epe. Eén van hen zou daar vorige week in het gezicht van een 76-jarige vrouw hebben gehoest.

