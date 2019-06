Genieten op een tropisch eiland of de lekkerste ijsthee proeven: kom maar op met het weekend

OE OE-festival - Op een onbewoond eiland eiland zijn alle dagen fijn, op een onbewoond eiland, daar zou ik willen zijn. Kinderen voor kinderen zongen dit heel lang geleden. Het kan nu in Diepenveen bij Deventer, in de tuin van hotel Gaia aan de Schapenzandweg. Daar vindt zaterdag het OE OE-Festival plaats. Op deze sprookjesachtige plek is muziek en van alles te doen.

Boekenmarkt in Steenwijk - Het Marktplein in Steenwijk is zondagmiddag het walhalla voor de liefhebber van boeken. Gerenommeerde antiquariaten en boekhandelaren vanuit heel Nederland verzorgen een gezellige markt met een gevarieerd aanbod van duizenden boeken. Natuurlijk zijn er volop romans, thrillers, kinderboeken en strips. En daarna lekker het terras op. Met je nieuwe boek!

Open Ogen-bios - Hoe fijn is het om op een zwoele zomeravond in de open lucht naar een fijne film te kijken. In het Verzetsstrijderspark in Apeldoorn is zaterdagavond de eighties zomerliefde ‘Call me by your name’ te zien. Een initiatief van Open Ogen. Vanaf 21 uur, reserveren verplicht.