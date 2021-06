Gevonden meisje in de Waal is mogelijk één van de slachtoffers van Duits zwemdrama

De politie onderzoekt of het lichaam dat vrijdagavond in de Waal bij Rossum is gevonden van een van de twee vermiste Duitse meisjes is. Woensdag kwamen drie meisjes in de Rijn bij Duisburg tijdens het zwemmen in de problemen.

Een 17-jarige werd uit het water gehaald, maar kon niet meer gereanimeerd worden. Twee meisjes van 13 en 14 worden nog vermist, zo melden Duitse media.

De Duitse hulpdiensten hebben hun lange zoektocht uiteindelijk gestaakt en vervolgens de Nederlandse autoriteiten ingelicht. Ze gaan ervan uit dat de meisjes verdronken zijn. Duisburg ligt vlak bij de Nederlandse grens en het water in de Rijn stroomt met gemiddeld vier kilometer per uur onze kant op.

Volledig scherm Lichaam gevonden in Rossum. © Meesters Multi Media

In Nederland gaat de Rijn over in de Waal en de Nederrijn. Het komt vaker voor dat Duitse drenkelingen in Nederland aanspoelen. In Rossum, waar de rivier een scherpe bocht maakt, is dat al eerder gebeurd.

Duisburg

Op dit moment is nog niet bekend of het inderdaad om een van de Duitse meisjes gaat. De politie heeft nog geen informatie over de identiteit van het slachtoffer vrijgegeven. Een woordvoerder liet vrijdagavond weten dat de trieste gebeurtenis in Duisburg bij hen bekend is, en dat dit in het onderzoek wordt meegenomen.

Zowel in Nederland als in Duitsland waarschuwen autoriteiten ieder jaar weer dat zwemmen in de grote rivieren levensgevaarlijk is. Elke zomer verdrinken er meerdere mensen. Waarom de Waal zoveel levens eist, lees je hier.

Volledig scherm Politieagenten langs de Waal in Rossum, waar vrijdag door vissers een lichaam werd gevonden. © Meesters Multi Media

