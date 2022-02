Gezonken Nederlands schip na 51 jaar bij Zuid-Afrika gevonden; opvarenden uit Gorssel en Harderwijk waren aan boord

Coronavirus LIVE | ‘Twee keer zoveel mensen in ziekenhuis zonder boosters’, Kamer debatteert over aanpak crisis

De Tweede Kamer debatteert vandaag opnieuw over de versoepeling van de coronamaatregelen. Het debat krijgt een extra lading nu de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) zeer kritisch oordeelt over de Nederlandse aanpak bij de crisis. Zo was onder meer de ‘crisisstructuur en crisiscommunicatie niet toereikend’, aldus de raad. Het onderzoek is mede op verzoek van het kabinet uitgevoerd. Volg alle ontwikkelingen rond het coronavirus in ons liveblog.

10:39