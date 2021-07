GGD in deze regio heeft handen vol aan corona-explosie, nachtleven blijft (nog) buiten schot

De cijfers: in Flevoland zijn een week geleden 7 nieuwe besmettingen gemeld. Dat is maandag al opgelopen naar 12 en gisteren waren er 69. Dezelfde tendens is in IJsselland zichtbaar: van 9 naar 22 naar 95. Op de Veluwe en in de Achterhoek gaat het nog harder: van 18 naar 39 naar 315 opgespoorde besmettingen. De explosie heeft effect op ‘testen en traceren’ bij de GGD's.