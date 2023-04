Golf aan faillissementen dreigt bij bedrijven · Justitie eist 8 jaar cel voor vader van overleden baby

Jongens vinden ‘landmijn’ en brengen hem naar stadhuis Kampen: ‘Vanwege veiligheid bezoekers naar buiten gebracht’

Twee jongens hebben vanmiddag een ‘mogelijke landmijn’ gevonden en dit naar het stadhuis in Kampen gebracht, zo meldt de politie. Omdat voor de baliemedewerker niet duidelijk was wat ze precies overhandigd kreeg, is de politie gebeld. Het stadhuis is uit voorzorg gedeeltelijk ontruimd geweest.