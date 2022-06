Gratis drank voor iederéén bij groot muziekfeest in Waalwijk (al was dat niet de bedoeling)

Met video Personeel De Kuip zet espressoap­pa­raat neer voor Louis van Gaal na opmerking over ‘oude troep’

Louis van Gaal kan vanavond in de rust van Nederland-Wales een heerlijk kopje verse koffie zetten. Het personeel van stadion De Kuip zette speciaal voor de bondscoach een espressoapparaat in de kleedkamer nadat de bondscoach had geklaagd over de ‘oude troep’ in het stadion.

0:56